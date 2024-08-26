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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1659 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1659 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2215 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1898 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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