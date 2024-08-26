Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
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Где продать?
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