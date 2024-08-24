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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 4 дуката 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
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  • Heritage (1)
  • Künker (1)
Польша 4 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
38848 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Польша 4 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Польша 4 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - June 2, 2006
Польша 4 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 дуката 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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