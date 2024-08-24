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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1659 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1659 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1659 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1659 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Полторак 1659 "Надпись "24"" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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