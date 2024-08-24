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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1659 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1659 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1659 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1659 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1659 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Польша Дукат 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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