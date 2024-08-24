Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1659 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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