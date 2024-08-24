Дукат 1659 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Stack's Bowers за 26000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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