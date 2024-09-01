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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1655 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1655 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,22 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3099 проданному на аукционе Stack's Bowers за 43125 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Stack's (1)
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
6973 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Польша 3 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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