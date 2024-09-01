Донатив 3 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3099 проданному на аукционе Stack's Bowers за 43125 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

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