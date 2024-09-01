Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,22 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3099 проданному на аукционе Stack's Bowers за 43125 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Stack's (1)
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
6973 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 дуката 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск