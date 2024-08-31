Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3482 проданному на аукционе Leu Numismatik за 16000 CHF. Торги состоялись 24 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
10825 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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