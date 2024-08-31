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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1649 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1649 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3482 проданному на аукционе Leu Numismatik за 16000 CHF. Торги состоялись 24 февраля 2024.

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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
10825 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
18155 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Macho & Chlapovič - November 11, 2020
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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