Дукат 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3482 проданному на аукционе Leu Numismatik за 16000 CHF. Торги состоялись 24 февраля 2024.

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