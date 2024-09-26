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Полталера 1649 года GP (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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