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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1649 года GP (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полталера 1649 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полталера 1649 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полталера
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Полталера 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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