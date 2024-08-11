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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полталера Яна II Казимира - Польша

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Полталера 1649

Узкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1649) GP R8 0 21649 GP R8 0 0
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Полталера 1649

Широкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1649 GP R7, R8 0 7
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Полталера 1649

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1649 GP R8 0 1
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Полталера 1651-1652

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1651 R8 0 01652 MW R8 0 0
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Полталера 1649-1650

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1649 GR R6 0 191650 GR R7 0 7
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