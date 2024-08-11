Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полталера Яна II Казимира - Польша
Полталера 1649Узкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1649) GP R8 0 21649 GP R8 0 0
Полталера 1649Широкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GP R7, R8 0 7
Полталера 1649
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GP R8 0 1
Полталера 1651-1652
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 R8 0 01652 MW R8 0 0
Полталера 1649-1650Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1649 GR R6 0 191650 GR R7 0 7
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