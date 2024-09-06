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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полталера 1649 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полталера 1649 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 35 - 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полталера
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 99000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (10)
  • Niemczyk (7)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
4896 $
Цена в валюте аукциона 18250 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
3622 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1649 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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