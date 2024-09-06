Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,41 гр
- Диаметр 35 - 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полталера
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 99000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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