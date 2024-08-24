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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера без года (1649) GP "Узкий портрет" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полталера без года (1649) GP "Узкий портрет" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полталера без года (1649) GP "Узкий портрет" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,42 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1649)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1649) года "Узкий портрет" со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 160000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
51220 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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