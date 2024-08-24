Полталера без года (1649) GP "Узкий портрет" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера без года (1649) года "Узкий портрет" со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 160000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

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