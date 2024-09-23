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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года GR "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1649 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1649 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 160000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
5352 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
13115 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1649 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1649 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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