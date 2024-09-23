Дукат 1649 года GR "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 160000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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