Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Tempus за 57500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2021.
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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