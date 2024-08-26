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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Tempus за 57500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2021.

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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
4394 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
4447 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Талер 1649 "Торунь" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1649 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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