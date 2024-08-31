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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 20,32 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 6 дукатов
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10300 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2003.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность F
Цена
******
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Для продажи 6 дукатов 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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