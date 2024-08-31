Донатив 6 дукатов 1649 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1649 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10300 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2003.

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