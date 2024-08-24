Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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