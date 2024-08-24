Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
10855 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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