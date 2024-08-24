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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
14690 $
Цена в валюте аукциона 61950 PLN
Польша Талер 1649 GP на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1649 GP на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
10855 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Талер 1649 GP на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1649 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1649 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1649 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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