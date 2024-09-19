Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года GR "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Otto Helbing за 455 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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