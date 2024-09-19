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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года GR "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Otto Helbing за 455 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша Талер 1649 GR "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1649 GR "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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