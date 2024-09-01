Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1649 года GP "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Портрет в короне" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 31000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
41737 $
Цена в валюте аукциона 31000 EUR
Где продать?
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