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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года GP "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1649 года GP "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1649 года GP "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Портрет в короне" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 31000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
41737 $
Цена в валюте аукциона 31000 EUR
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1649 GP "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
520 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 520 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1649 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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