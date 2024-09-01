Дукат 1649 года GP "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Портрет в короне" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 31000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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