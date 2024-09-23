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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1649 года GP "Фигура короля" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1649 года GP "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1649 года GP "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Фигура короля" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24017 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
41744 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1649 GP "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1649 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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