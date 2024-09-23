Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1649 года GP "Фигура короля" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Фигура короля" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24017 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
41744 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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