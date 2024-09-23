Дукат 1649 года GP "Фигура короля" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1649 года "Фигура короля" со знаком GP. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24017 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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