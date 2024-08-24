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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1649 года GR "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,17 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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