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Дукат 1654 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
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