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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1654 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1654 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1654 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Spink (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1654 HIL "Торунь" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
15072 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
21823 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Дукат 1654 HIL "Торунь" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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