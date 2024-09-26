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Дукат 1661 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Эльблонг". Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 290000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
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