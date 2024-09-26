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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1661 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1661 года "Эльблонг" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1661 года "Эльблонг" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Эльблонг". Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 290000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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