Дукат 1654 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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