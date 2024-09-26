Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1654 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 22 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Где продать?
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