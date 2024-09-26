Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1654 года MW "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1654 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1654 года MW "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Портрет в венке" со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Stack's (1)
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Дукат 1654 MW "Портрет в венке" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
660 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 660 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1654 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1654 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск