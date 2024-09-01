Дукат 1654 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 330000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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