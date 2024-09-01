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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1654 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1654 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1654 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1654 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 330000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
82131 $
Цена в валюте аукциона 330000 PLN
Польша Дукат 1654 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1654 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1654 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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