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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1666 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1666 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1666 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
53114 $
Цена в валюте аукциона 165000 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1666 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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