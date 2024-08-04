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Дукат 1666 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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