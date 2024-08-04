Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1655 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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