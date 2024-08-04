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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1655 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1655 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1655 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
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  • Niemczyk (3)
  • UBS (2)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
5163 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
3780 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1655 GR "Гданьск" на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1655 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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