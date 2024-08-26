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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1661 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1661 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5588 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1661 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1661 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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