Дукат 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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