Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1661 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1661 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
- Niemczyk (3)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5588 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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