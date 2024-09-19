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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1656 года IC "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1656 года IC "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1656 года IC "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1656 года "Портрет в короне" со знаком IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
27280 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1656 IC "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
205 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 205 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1656 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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