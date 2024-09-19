Дукат 1656 года IC "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1656 года "Портрет в короне" со знаком IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность XF (1) VF (2) F (1) Нет оценки (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)