Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1655 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 56000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4862 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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