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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1655 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1655 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1655 года HIL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Торунь" со знаком HIL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 56000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4862 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
11850 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1655 HIL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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