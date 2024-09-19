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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1656 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1656 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

Сохранность
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8999 $
Цена в валюте аукциона 35500 PLN
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
16967 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Польша Дукат 1656 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Где продать?

Для продажи Дукат 1656 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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