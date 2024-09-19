Дукат 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

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