Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
16967 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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