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Дукат 1655 года IT SCH "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Портрет в короне" со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 июня 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
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