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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1655 года IT SCH "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1655 года IT SCH "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1655 года IT SCH "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1655 года "Портрет в короне" со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 июня 2000.

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Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Heritage - June 10, 2000
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Heritage - June 10, 2000
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность AU
Цена
5405 $
Цена в валюте аукциона 5405 USD
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
******
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Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1655 IT SCH "Портрет в короне" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1655 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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