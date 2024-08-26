Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12735 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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