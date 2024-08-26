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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1660 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1660 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3422 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12735 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Roma Numismatics - March 27, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1660 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1660 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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