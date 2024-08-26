Дукат 1660 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1660 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

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