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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1666 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1666 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 87000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Westfälische (1)
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
21687 $
Цена в валюте аукциона 87000 PLN
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
12960 $
Цена в валюте аукциона 64000 PLN
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - October 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
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Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1666 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1666 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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