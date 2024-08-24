Дукат 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 87000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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