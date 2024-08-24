Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 87000 PLN. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
12960 $
Цена в валюте аукциона 64000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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