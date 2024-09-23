Дукат 1666 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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