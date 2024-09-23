Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1666 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Где продать?
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