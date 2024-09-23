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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1666 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1666 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1666 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1666 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1666 TLB "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
900 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 900 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1666 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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