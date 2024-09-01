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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1661 "Портрет без обводки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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