Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.

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