Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (1)
- Solidus Numismatik (1)
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- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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