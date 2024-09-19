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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1661 года TLB "Тип 1660-1662" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката 1661 года TLB "Тип 1660-1662" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката 1661 года TLB "Тип 1660-1662" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,74 гр
  • Диаметр 16 - 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1661 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2950 PLN. Торги состоялись 18 мая 1996.

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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
1044 $
Цена в валюте аукциона 3550 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Полдуката 1661 TLB на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полдуката 1661 TLB на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Полдуката 1661 TLB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полдуката 1661 TLB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полдуката 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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