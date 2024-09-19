Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полдуката 1661 года TLB "Тип 1660-1662" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1661 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2950 PLN. Торги состоялись 18 мая 1996.
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