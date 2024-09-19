Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1661 года TT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 20 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 крейцера
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ополе
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1661 года со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Leo Hamburger (1)
- MARCINIAK (10)
- Niemczyk (4)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (2)
- WCN (6)
- WDA - MiM (5)
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск