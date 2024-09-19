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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1661 года TT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 3 крейцера 1661 года TT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 3 крейцера 1661 года TT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 20 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ополе
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1661 года со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 3 крейцера 1661 TT на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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