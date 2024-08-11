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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1661 года GBA "Надпись "61"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1661 года GBA "Надпись "61"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1661 года GBA "Надпись "61"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "61"" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 1225 PLN
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полторак 1661 GBA "Надпись "61"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полторак 1661 "Надпись "61"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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