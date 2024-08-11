Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1661 года GBA "Надпись "61"" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,08 гр
- Диаметр 18 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "61"" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 1225 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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