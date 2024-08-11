Полторак 1661 года GBA "Надпись "61"" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "61"" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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