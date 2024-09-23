Шестак (6 грошей) 1661 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

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