Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1661 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 23 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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