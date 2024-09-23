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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года NG "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года NG "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 23 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
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