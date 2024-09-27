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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (333) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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