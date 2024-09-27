Шестак (6 грошей) 1661 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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