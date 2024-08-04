Полтора дуката 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность UNC (1) XF (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)