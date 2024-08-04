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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полтора дуката 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полтора дуката 1661 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полтора дуката 1661 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,23 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полтора дуката
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
50402 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
27116 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полтора дуката 1661 DL "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтора дуката 1661 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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