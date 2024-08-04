Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полтора дуката 1661 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1661 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
50402 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
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