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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1661 года "Надпись "60"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1661 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1661 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "60"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 775 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Полторак 1661 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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