Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1661 года "Надпись "60"" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,08 гр
- Диаметр 18 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "60"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 775 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2022
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Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2021
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Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
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