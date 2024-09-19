Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 950 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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