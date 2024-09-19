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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 950 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1661 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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