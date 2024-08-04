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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1661 года AT. Ошибка в дате (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1661 года AT Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1661 года AT Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1661 года со знаком AT. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе GGN за 260 PLN. Торги состоялись 23 февраля 1991.

Сохранность
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Польша Злотовка (30 грошей) 1661 AT на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Злотовка (30 грошей) 1661 AT на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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