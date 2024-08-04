Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1661 года AT. Ошибка в дате (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Ошибка в дате
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1661 года со знаком AT. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе GGN за 260 PLN. Торги состоялись 23 февраля 1991.
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