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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1661 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1661 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1661 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1661 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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