Шестак (6 грошей) 1661 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность UNC (14) AU (12) XF (76) VF (41) F (5) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (10) AU58 (5) AU55 (6) AU50 (1) XF45 (1) Сервис NGC (21) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (7)

DESA (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (4)

GGN (3)

Janas (1)

Katz (2)

MARCINIAK (21)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (9)

Numedux (11)

Numimarket (3)

NUMIS Klitończyk (1)

Numisbalt (10)

Numision (3)

Poznański Dom Aukcyjny (7)

Rzeszowski DA (15)

Solidus Numismatik (1)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (8)

Tempus (1)

Teutoburger (1)

WCN (25)

WDA - MiM (10)

Wójcicki (10)