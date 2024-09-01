Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1661 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1661 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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