Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1660 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 25,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Numedux (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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