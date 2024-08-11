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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1660 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numedux (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1660 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1660 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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