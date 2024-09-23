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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1656 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1656 года IT "Шведский потоп" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1656 года IT "Шведский потоп" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 25 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1656 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1656 IT "Шведский потоп" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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