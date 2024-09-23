Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1656 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 25 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1656 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.
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