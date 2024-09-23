Шестак (6 грошей) 1656 года IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1656 года "Шведский потоп" со знаком IT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.

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