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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1660 года TLB "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1660 года "Портрет без обводки" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2484 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1660 TLB "Портрет без обводки" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1660 "Портрет без обводки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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