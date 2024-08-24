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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1656 года "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1656 года "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1656 года "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1656 года "Портрет с обводкой". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2494 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • WCN (6)
Польша Шестак (6 грошей) 1656 "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1656 "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
1893 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1656 "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1656 "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2940 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1656 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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