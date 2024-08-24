Шестак (6 грошей) 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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