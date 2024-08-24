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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 25 - 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1665 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1665 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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