Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1665 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 25 - 26,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
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Дата 10 марта 2023
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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