Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1665 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1665 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1665 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • COINSNET (6)
  • DESA (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (7)
  • GGN (2)
  • Höhn (1)
  • Karbownik (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (2)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numisbalt (7)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (25)
  • Solidus Numismatik (4)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (5)
  • Tempus (1)
  • WCN (20)
  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1665 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1665 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1665 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск