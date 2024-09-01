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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1666 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1666 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1666 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 2900 PLN. Торги состоялись 2 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1666 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1666 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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